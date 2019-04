Van Bommel kiest voor Pereiro

Voor de rest houdt de oefenmeester vast aan zijn vertrouwde namen. Tegen Ajax koos hij ervoor om te spelen zonder nummer 10, of in ieder geval zonder ’creatieve’ middenvelder. Tegen PEC keert Pereiro terug in de basis.

Opstelling PSV

Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Rosario, Hendrix, Pereiro; Lozano, De Jong en Bergwijn