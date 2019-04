Van Barneveld: ’Daar schrik ik wel van’

Van Barmeveld zit een roerige fase van zijn leven. Zo maakte de 51-jarige Hagenaar onlangs bekend te gaan scheiden van zijn vrouw Silvia en ook op sportief vlak heeft hij het allemaal niet helemaal op een rijtje. Zo kondigde hij vorige week in Rotterdam eerst nog aan per direct te stoppen, om daar vervolgens amper twaalf uur later weer op terug te komen. Na zijn twee vernederingen (tegen Daryl Gurney en Michael van Gerwen, allebei 7-1) stelde Barney de pijn niet meer te willen voelen. Hij was naar eigen zeggen ’moe, kapot en had er geen zin meer in’.

Nu de Premier League vanwege zijn degradatie zonder Van Barneveld aan de tweede seizoenshelft is begonnen, schoof de vijfvoudig wereldkampioen donderdagavond wel in de studio bij RTL7 als analist aan. Daar werden hem de beelden voorgeschoteld van Ahoy, waar hij massaal werd toegezongen en iedereen na afloop van het verlies tegen Van Gerwen ook nog eens ’Raymond bedankt’ scandeerde. Die steun van het publiek waardeerde hij enorm. „Daarna loop ik het podium af en ik raak ineens de weg kwijt en krijg ik allemaal demonen in mijn hoofd”, doelde Van Barneveld vervolgens op zijn aankondiging om per direct zijn pijlen op te bergen, Die mededeling volgde namelijk luttele minuten nadat hij vanuit de kolkende zaal de persruimte had betreden.

Na zijn plotselinge aankondiging stond de telefoon van Van Barneveld roodgloeiend. „Ik kreeg tientallen, honderden berichten. Daar zaten ook mensen bij die zeiden ’misschien is het ook wel tijd’. Maar wat me opviel. Mensen die mij niet persoonlijk kennen, zeiden ’Raymond ga door, we genieten zo van je en kunnen niet zonder je’. En mensen die echt heel dicht bij me staan, zoals familie, kennissen en vrienden zeiden ’joh Raymond stop alsjeblieft, we kunnen het niet meer aanzien’. Dan ben je aan het twijfelen. Wat moet ik nou nog? Wat voor mij het belangrijkste was, is dat ik niet op deze manier een einde aan mijn carrière wil maken.”

„In veertien jaar Premier League degraderen. De grote Raymond van Barneveld degraderen. Dat is hetzelfde als Ajax, Feyenoord of PSV gaan degraderen. Dat kan eigenlijk niet, maar het gebeurt toch”, aldus Van Barneveld. De volgende dag kwam hij dus toch terug op zijn besluit. Na enkele gesprekken met zijn manager Jaco van Bodegom bleek dat er toch te snel en vooral uit emoties te zijn gehandeld en besloot hij toch door te gaan tot het WK in december van dit jaar. Tenminste, als hij zich weet te plaatsen voor het mondiale eindtoernooi. Daarvoor moet hij in november bij de beste 32 darters van de wereld behoren. Momenteel staat de vijfvoudig wereldkampioen op de 31e positie.

„Je moet helemaal terug naar af, naar de vloertoernooien. Misschien speel ik wel helemaal geen televisietoernooi meer”, vervolgde Van Barneveld donderdag tegenover RTL7. „Je wilt natuurlijk zo graag. Stoppen met een heel erg slecht WK en twee keer 7-1 verliezen in Rotterdam, dat blijft denk ik mijn hele leven bij. Ik ben bang dat ik daar verbitterd door ga raken” Van Barneveld ging bij het laatste WK al in de tweede ronde verrassend onderuit tegen de onbekende Darius Labanauskus. „Ondanks mijn mooie staat van dienst blijf ik me dan toch afvragen ’wat als ik toch was doorgegaan?’. Misschien had er dan nog iets moois in gezeten. Ik wil gewoon nog door. Ik weet helemaal nog niet of ik majors ga spelen. Dat hoop ik wel.”

Via de kleinere vloertoernooien moet hij in de komende periode ongeveer tussen 10.000 en 15.000 Britse ponden zien te verdienen om op de zogenoemde Order of Merit niet verder weg te zakken. Te beginnen aankomend weekeinde in Barnsley, waar Van Barneveld deelneemt aan twee nieuwe events in de reeks van de Players Championship. In die serie van vloertoernooien haalde hij vorige maand nog eenmaal de finale, waarin hij uiteindelijk verloor van Adrian Lewis.

Van Barneveld kondigde eerder deze week al aan dat hij in februari van volgend jaar een groots afscheid krijgt. Dat festijn gaat plaatsvinden in Ziggo Dome. Het is de bedoeling dat oud-darters, tegen wie hij ooit in finales speelde, afreizen naar Amsterdam om daar enkele demonstratiepartijen te spelen. Verder zal het programma worden aangevuld met entertainment.

