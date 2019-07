Bijltjesdag na Afrika Cup

Put moest het veld ruimen hoewel hij met Guinee de laatste zestien had gehaald. De Belg had tijdens het toernooi woorden met zijn aanvoerder Ibrahima Traoré over de tactiek, de bond van Guinee beschuldigde Put ervan dat hij zich bemoeide met financiële zaken. De Belg, die zestien maanden de nationale ploeg onder zijn hoede had, ontkende die aantijgingen.

Mannetti werd weggestuurd omdat Namibië alle drie de groepswedstrijden verloor. Hij is vijf jaar bondscoach geweest, een ongebruikelijk lange periode bij een Afrikaans land.

De bondscoaches van gastland Egypte, Tanzania en Oeganda moesten tijdens de Afrika Cup hun functies al inleveren. De positie van Hervé Renard als bondscoach van Marokko wankelt eveneens. Lokale media wisten maandag al zijn ontslag te melden, maar volgens de Fransman is het nog niet zo ver. Hij zei wel te hebben gesproken met de voorzitter van de Marokkaanse bond over zijn toekomst.