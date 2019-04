PSV heeft koppositie weer te pakken

De Eindhovenaren wisten na de ruime zege van Ajax in Emmen (2-5) een dag eerder wat het te doen stond, maar leken daar in de openingsfase niet al te veel van doordrongen. De bezoekers openden feller, scherper en toonden meer aanvallende intenties dan de regerend landskampioen. Kingsley Ehizibue, Lennart Thy en Vito van Crooij, de Zwolse aanvallers, slaagden er echter niet in om Jeroen Zoet goed onder vuur te nemen.

Pereiro

Van Bommel had tegen PEC weer voor een iets aanvallender PSV gekozen dan waarmee hij afgelopen zondag in Amsterdam voor de dag kwam. Tegen Ajax completeerde Michal Sadilek het Eindhovense middenveld naast Pablo Rosario en Jorrit Hendrix, terwijl in het duel met PEC Gaston Pereiro weer aan de start verscheen. De Uruguayaan had zich in de Johan Cruijff ArenA nog zitten verbijten op de reservebank, terwijl hij zag dat Trent Sainsbury, Donyell Malen en Cody Gakpo wel mochten invallen, maar hij niet.

En de creatieve linkspoot stond halverwege de eerste helft aan de basis van de openingstreffer. Waar PSV er in de eerste twintig minuten amper in slaagde om in de buurt van een kans te komen, leverden een paar momenten kort achter elkaar direct gevaar op. PEC-doelman Mickey van der Hart bracht redding op een kopbal van Luuk de Jong uit een vrije trap van Pereiro, terwijl de keeper ook op de inzet van Nick Viergever uit de daaropvolgende corner paraat stond.

De Jong vogelvrij

Een derde bal die binnen een minuut het strafschopgebied van PEC werd ingeslingerd, was Van der Hart echter te machtig. De doelman werd daarbij echter in de steek gelaten door zijn verdedigers, die De Jong vogelvrij lieten inkoppen. Pereiro had tien minuten later een tweede assist achter zijn naam kunnen hebben, maar Hirving Lozano schoot de bal na een pass van de aanvallende middenvelder hard voorlangs.

Na rust meldde PEC zich via Thy in het Eindhovense strafschopgebied, maar de PSV-defensie kon nog net voorkomen dat de Duitser dreigend kon uithalen. Na ruim een kwartier spelen in de tweede helft besliste PSV het duel. Een zwakke breedtepass van Pelle Clement belandde nota bene op de PSV-helft in de voeten van Steven Bergwijn. De Oranje-international zette aan voor een dribbel, liep alles en iedereen eruit en klopte Van der Hart uiteindelijk ook: 2-0.

Kopgoal Malen

Nadat een schot van invaller Mike van Duinen en een klutsbal uit een corner via Bram van Polen geen aansluitingstreffer opleverden, maakte De Jong de 3-0. De aanvoerder kopte uit een hoekschop van Lozano bij de tweede paal raak, op het moment dat de bezoekers door een blessurebehandeling van Gustavo Hamer even met tien man stonden. Na die goal kon Van Bommel met Donyell Malen, Mohammed Ihattaren en Cody Gakpo nog een paar verse wissels brengen, terwijl Malen koppend in de slotseconde de 4-0 eindstand op het bord kopte.

PSV kan het vizier met de 4-0 zege op zak richten op het lastige uitduel van zondag bij Vitesse, terwijl PEC dan de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard wacht.

