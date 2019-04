Pijnlijke nederlaag Bertens

De 27-jarige titelverdedigster uit Nederland moest in de derde ronde op haar favoriete gravel buigen voor de sterk spelende Maria Sakkari. Bertens kreeg genoeg kansen, maar verloor toch voor de derde keer in haar loopbaan van de taaie Griekse: 6-7 (8) en 3-6. Daar staan drie zeges van Bertens tegenover.

Dat Bertens de openingsset niet won, mag gerust een klein wonder worden genoemd. De Nederlandse kon een 4-1 voorsprong niet vasthouden en slaagde er ook niet in om vier setpunten te verzilveren. In de tiebreak gaf ze een 5-1 voorsprong weg. Uiteindelijk moest de nummer zes van de wereld de beslissende game met 8-10 laten aan haar opponente.

In de tweede set maakte Bertens een vroege break achterstand snel ongedaan, maar vervolgens moest ze opnieuw haar servicegame inleveren bij de nummer vijftig van de wereld. Die break achterstand kwam Bertens ondanks een flink aantal kansen niet meer te boven. Sterker nog, bij 3-5 brak Sakkari de inwoonster van Breda nog een keer.