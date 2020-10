Jordan Henderson steekt Virgil van Dijk hart onder de riem

Van Dijk komt voorlopig niet aan voetballen toe. De verdediger liep zaterdag in de wedstrijd tegen Everton een zware blessure op en staat waarschijnlijk maanden aan de kant.

Henderson gaf toe dat het verlies van Van Dijk een ’grote klap’ is voor de Reds, maar hij vertrouwt erop dat hij nog sterker zal terugkeren en dat zijn ploeggenoten de afwezigheid van Van Dijk op en naast het veld goed zullen oppakken.

„Ik vind het gewoon verschrikkelijk voor hem. Het zijn een paar zware dagen geweest, ik sprak hem gisteren. En ja, dat was een moeilijk moment, maar dan moet je er voor elkaar zijn”, aldus Henderson op de website van Liverpool.

Jordan Henderson steekt zijn ploeggenoot Virgil van Dijk een hart on de riem. Ⓒ AFP

„Ik zal er zoveel mogelijk voor hem zijn, ik weet zeker dat de jongens hetzelfde zullen doen en zijn familie zal hem zeker helpen in het revalidatieproces. Maar ik weet zeker dat hij sterker terug zal komen. In de tussentijd moeten we er alles aan doen om sterker te worden en zo veel mogelijk wedstrijden voor hem gaan winnen. Het is aan ons spelers om ervoor te zorgen dat wanneer Virgil weer terug en fit is, we nog steeds meestrijden om de prijzen.”