Van Bommel windt zich op: ’Ik was wel boos, ja’

„Ik dacht dat het geen buitenspel was”, verklaarde de coach bij Fox Sports zijn reactie na de afgekeurde goal van Cody Gakpo aan het slot van de wedstrijd. „En dus was ik boos, ja. Ik vind het nu nog steeds heel lastig te zien”, aldus Van Bommel, nadat hij de beelden had bekeken. „Vaak merk je het ook wel aan de reacties van de spelers wat er aan de hand is. En die van PEC liepen rustig weg, dus ik dacht dat het een geldige goal was.”

Geërgerd

Van Bommel had zich naar eigen zeggen niet geërgerd aan de berichtgeving dat Ajax na ruim duizend dagen weer aan kop van de Eredivisie kon komen, en dat ook daadwerkelijk deed. „Een speelronde wordt nu eenmaal over meerdere dagen afgewerkt”, aldus Van Bommel nadat PSV de eerste plaats weer in bezit had genomen. „We begonnen stroef, maar gingen na de 1-0 wel beter voetballen. Al was het ook in de tweede helft niet super. PEC is een goede ploeg en je moet blij zijn dat je uiteindelijk gewoon met 4-0 wint.”

