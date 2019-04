Historische dreun voor Rutten met Anderlecht

Fred Rutten probeert zijn ploeg tevergeeft te sturen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Club Brugge is er voor het eerst sinds 1998 in geslaagd een uitwedstrijd te winnen van Anderlecht. In het Constant Vanden Stockstadion zegevierde de ploeg van coach Ivan Leko met 3-2.