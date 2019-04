Feyenoord heeft geen kind aan Heerenveen

Een zege die nodig was voor de mannen van Giovanni van Bronckhorst, want het chagrijn was de laatste weken behoorlijk toegenomen in De Kuip. Voor de interlandbreak was er kater van het verlies in eigen huis tegen Willem II (2-3), terwijl FC Utrecht afgelopen zondag in blessuretijd met dezelfde cijfers te sterk was voor de Rotterdammers. Tijdens dat duel was Steven Berghuis disciplinair gestraft met een plaats op de bank, terwijl tijdens de wedstrijd tegen SC Heerenveen een deel van de fanatieke aanhang niet welkom was.

Lege plekken

Een flink deel van de Rotterdamse supporters verklaarde zich solidair met de gestrafte medefans, waardoor De Kuip akelig veel lege plekken vertoonde. Een afvaardiging van de supporters liet halverwege de eerste helft toch van zich horen, toen er een ’parachute’ met vuurwerk vanuit de lucht op het veld neerdaalde, waardoor het duel door scheidsrechter Björn Kuipers even werd onderbroken.

Met de leidsman was meteen de meest besproken man van de eerste helft van de wedstrijd in De Kuip benoemd. Na twintig minuten dacht Feyenoord via Nicolai Jørgensen aan de leiding de komen, nadat de Deen een dieptepass van Jordy Clasie met links had afgerond. Na interventie van de videoscheidsrechter werd het doelpunt echter geannuleerd, omdat Sam Larsson een overtreding op Jizz Hornkamp had begaan.

Lammers in de fout

Tien minuten later kreeg Jørgensen alsnog zijn openingstreffer, al werd hij daarbij flink geholpen door de nummer 9 van de bezoekers. Sam Lammers wilde een door Eric Botteghin ingekopte bal controleren in de doelmond, maar zag deze tot zijn schrik van zijn borst afketsen. Jørgensen was er als de kippen bij om binnen te tikken, waarna Lammers de handen voor zijn ogen sloeg, bewust als hij was van zijn fout. De Friezen kwamen vanaf de aftrap bijna op gelijke hoogte, maar Mitchell van Bergen zag zijn stiftbal net voorlangs het doel van Kenneth Vermeer vliegen.

Diezelfde Van Bergen ontsnapte even later, toen hij de opgestoomde Ridgeciano Haps in het strafschopgebied onderuit liep. De Kuip schreeuwde om een penalty, maar Kuipers wuifde het weg. En toen Berghuis kort voor rust de 2-0 dacht binnen te lopen uit een voorzet van Jens Toornstra, ging ook dat feest niet door. Hoewel er niet gevlagd was, bleek Toornstra op de beelden toch vanuit buitenspelpositie te zijn vertrokken.

Open huis

De marge waarmee Feyenoord de kleedkamer in ging was krap, maar na rust gingen de bezoekers gewoon verder met open huis houden in de defensie. Daniel Høegh was al na een kwartier geblesseerd uitgevallen, en kort na rust moest ook Stijn Schaars met een kniekwetsuur de strijd staken. Het kwam de Friese organisatie niet ten goede. Jørgensen schoot uit een kansrijke positie naast en Berghuis verzuimde tot twee keer toe geklungel in de Heerenveen-defensie af te straffen.

Acht minuten na de hervatting maakte de veelbesproken rechtsbuiten toch de 2-0, nadat hij alle ruimte kreeg bij een combinatie met Larsson. Toen Tonny Vilhena twintig minuten voor tijd de 3-0 aantekende, was de wedstrijd helemaal van alle spanning ontdaan. Van Bronckhorst bracht Yassin Ayoub en Bart Nieuwkoop, maar gescoord werd er niet meer.

Door de zege is Feyenoord nummer 3 AZ (dat dinsdag punten liet liggen bij Vitesse) weer tot op één punt genaderd. SC Heerenveen blijft tiende en moet de komende weken alles uit de kast halen om zich te plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. De achterstand op nummer 7 Heracles Almelo is zes punten.

