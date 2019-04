Van Gerwen voorkomt zeldzame nederlaag

Van Gerwen begon slecht aan de partij. In de eerste zes legs kwam hij tot een gemiddelde van 90 punten en mede daardoor keek hij onverwachts tegen een snelle 1-5 achterstand aan. Zijn opponent, een voormalig rugbyer uit Wales, raakte op dat moment nagenoeg alles en noteerde in die beginfase een gemiddelde score van om en nabij 104.

Van Gerwen knokte zich wel terug tot 4-5, maar kon de schade vanwege de zwakke start niet meer volledig herstellen. Doordat Price in de laatste leg enkele wedstrijdpijlen onbenut liet, kon Mighty Mike alsnog een punt veiligstellen. Het was zo voor de eerste keer dat hij in zijn loopbaan niet van Price, de nummer 7 van de wereld, wist te winnen. De vijftien (!) voorgaande ontmoetingen werden allemaal in het voordeel van Van Gerwen beslist.

„Ik heb aan het begin van de wedstrijd teveel laten liggen. Ik was niet geconcentreerd genoeg”, stelde Van Gerwen, die uiteindelijk toch nog tot een gemiddelde van 102,32 (Price zakte terug tot 98,73) kwam, direct na afloop tegenover RTL7. „Ik doe mezelf eigenlijk tekort.” Van Gerwen baalde vooral van de gemiste kansen op dubbel 2 in leg nummer 12. Daardoor kwam hij niet op 6-6, maar keek even later gewoon tegen een 5-7 achterstand aan. Dat gat wist hij tot zijn eigen tevredenheid nog net op tijd te dichten en lag naar eigen zeggen dan ook niet direct wakker van het puntverlies.

Het is aan kop van de Premier League in ieder geval stuivertje wisselen. Waar Van Gerwen vorige week in Rotterdam de eerste plek nog heroverde van Rob Cross, voltrok zich dit keer het omgekeerde scenario. Van Gerwen heeft in de prestigieuze competitie nu al drie keer een nederlaag geleden. Zo ging hij eerder al onderuit tegen James Wade en Daryl Gurney. Ook speelde hij eenmaal onnodig gelijk tegen invaller John Henderson. De nummer één van de wereld stelde een week geleden in Rotterdam tijdelijk nog orde op zaken door zowel Peter Wright als Raymond van Barneveld met 7-1 in legs van het bord te gooien.

Cross zegevierde in Belfast over de Noord-Ierse thuisspeler Daryl Gurney en heeft nu téén punt meer vergaard dan Van Gerwen. Over twee weken staat in Cardiff de kraker tussen de generatiegenoten op het programma. De laatste zes jaar sloot Mighty Mike de reguliere competitie overigens altijd als nummer één af. Er staan nog zes speelronden op het programma. Daarna volgt eind mei in Londen het slotstuk met de play-offs, waarin wordt gestreden om de hoofdrpijs van 250.000 Britse ponden. De laatste drie edities werden door Van Gerwen op zijn naam geschreven. Ook won hij in 2013. Daarmee staat de teller op vier eindzeges. Phil Taylor heeft met zes Premier League-titels het record in handen.

Rob Cross (l) wordt door Daryl Gurney gefeliciteerd. De Brit is na tien speelronden de nieuwe koploper in de Premier League. Ⓒ PDC

Uitslagen 10e speelronde

Mensur Suljovic - James Wade 8-6

Michael Smith - Peter Wright 7-7

Rob Cross - Daryl Gurney 8-4

Michael van Gerwen - Gerwyn Price 7-7

Stand na 10 speelron

1. Rob Cross 10-15 (63-43)

2. Michael van Gerwen 10-14 (63-41)

3. Mensur Suljovic 10-12 (57-53)

4. James Wade 10-11 ( 59-51)

5. Daryl Gurney 10-11 (50-52)

6. Gerwyn Price 10-10 (57-58)

7. Peter Wright 10-9 (55-60)

8. Michael Smith 10-8 (53-59)

