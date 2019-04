Tevreden Van Bronckhorst wil niet klagen over de VAR

„Het resultaat doet me heel goed. Deze zege in belangrijk voor ons”, zei hij. „We hebben alles gedaan om te winnen. Goede doelpunten gemaakt en nauwelijks iets weggegeven. We waren goed in de duels, en zetten goed druk. We hadden alleen meer kunnen scoren”, zei de coach, die met Feyenoord de achterstand op nummer 3 AZ tot een punt verkleinde.

Van Bronckhorst had er geen moeite mee dat doelpunten van Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis na interventie van de videoscheidsrechter werden afgekeurd. „Die man ziet alles”, stelde hij. „Bij de 1-0 duwde Larsson en bij de 2-0 stond Jens Toornstra buitenspel. Ik kan daar dus niet over klagen.”

Berghuis

Van Bronckhorst was blij met het optreden van Steven Berghuis, die zondag tegen FC Utrecht voor straf op de bank moest beginnen. „Ik heb hem gefeliciteerd”, zei de trainer van Feyenoord. „Hij heeft zijn voeten laten spreken, door kansen voor zichzelf en anderen te creëeren.”

