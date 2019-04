Feyenoord-aanvaller krijgt ’vervelend gevoel’ op het veld

„Ik ben blij dat ik het vandaag weer vanaf het begin heb kunnen laten zien”, reageerde de rechtsbuiten opgelucht bij Fox Sports. Na een incident op de training van vorige week was de linkspoot voor het uitduel met FC Utrecht buiten de basis gelaten, maar tegen SC Heerenveen verscheen hij weer aan de aftrap.

Bekijk ook: Feyenoord heeft geen kind aan Heerenveen

Videoscheidsrechter

„Ik had alleen wel een doelpuntje meer kunnen maken”, doelde Berghuis op zowel zijn gemiste kansen als zijn afgekeurde goal. De aanvaller leek op aangeven van Jens Toornstra voor rust de 2-0 al te maken, maar die werd afgekeurd na tussenkomst van de videoscheidsrechter. „Het is een vervelend gevoel als je doelpunt wordt afgekeurd, want op het moment dat je scoort tel je hem al. Jammer, want we speelden aanvallend goed. Veel creativiteit en veel aanvallen opgezet.” Na rust scoorde Berghuis op aangeven van Sam Larsson alsnog.

Bekijk ook: Tevreden Van Bronckhorst wil niet klagen over de VAR

Feyenoord naderde nummer 3 AZ weer tot op een punt, maar Berghuis tempert de euforie rond De Kuip. „We moeten nu niet te blij gaan doen, maar op naar zondag. Dan wacht VVV en dat wordt lastig op het kunstgras, dat hebben we vorig jaar gezien (toen leed Feyenoord een 1-0 nederlaag, red.). We kunnen onze borst nat maken.”

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie