Van Gerwen lacht Price uit op podium

De 29-jarige Van Gerwen zag de humor wel in van de missers in de laatste leg van Price. Twee keer mocht de darter uit Wales aanleggen op dubbel 20, twee keer miste hij. Wel verloor Price voor het eerst niet van zijn Nederlandse plaaggeest.

„Hij mag zich voor de kop slaan, als je twee kansen krijgt om te winnen. Hij baalde gruwelijk. Ik vond het wel mooi eigenlijk. Dat was wel even een mooi momentje”, blikte Van Gerwen met een grote grijns op zijn gezicht terug op de missers van zijn fanatieke opponent. Price kon overigens ook wel lachen om het pretje van Van Gerwen.

„Ik heb te veel laten liggen”, zei de nummer één van de wereld in gesprek met RTL7. Van Gerwen kwam een 5-1 achterstand te boven. „Hij probeerde ieder trucje uit het boekje toe te passen. Ik deed mezelf tekort”, analyseerde Van Gerwen zichzelf en zijn opponent.

Van Gerwen moet Rob Cross voorlopig even voorlaten op de ranglijst van de Premier League. „Ik was niet heel geconcentreerd. dat geef ik heel eerlijk toe. Maar ik pak toch nog een punt, en dat ondanks een kleine verkoudheid. Dat is niet verkeerd”, besloot de drievoudig wereldkampioen.