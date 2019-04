’Feyenoord-directeur heeft overstap naar slangenkuil zwaar onderschat’

„Wat te denken van eerdere slachtoffers als Martin van Geel, Mitchell van der Gaag, Jean-Paul de Jong, Luuc Eisenga en zelfs Giovanni van Bronckhorst, om er maar een paar te noemen”, schrijft Driessen in zijn column.

„Intussen ligt Feyenoord-directeur Jan de Jong zwaar onder vuur. Hij heeft de overstap van zijn veilige kantoor in Hilversum als NOS-directeur naar vulkaan Feyenoord in De Kuip zwaar onderschat. Overleeft hij de slangenkuil in Rotterdam-Zuid niet, dan is zijn goede reputatie ernstig beschadigd.”

Driessen vervolgt: „Toch zal bestuurder De Jong ongetwijfeld wel weer elders aan de bak komen, met de NOS op zijn cv. Op iemand als de wat labiele Poldervaart zit echter niemand meer te wachten in de Eredivisie. Op de trainer Poldervaart tenminste, want misschien is er voor de fysio nog wel een plaatsje.”

Lees de volledige column van Valentijn Driessen in de De Telegraaf Extra: