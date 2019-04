Sarina Wiegman spreekt haar speelsters toe. Ⓒ ANP

ARNHEM - Met de les van de Algarve Cup in het achterhoofd starten de Oranje Leeuwinnen vanavond in het Gelredome de tweede fase van de WK-voorbereiding. Eén ding is voor bondscoach Sarina Wiegman zeker: „We moeten beter gaan voetballen.”