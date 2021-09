Premium Het beste van De Telegraaf

Magnifiek Ajax baart opzien in heel Europa

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Antony en Sébastien Haller omhelzen elkaar na weer een goal. Beide aanvallers zijn van grote waarde voor Ajax tijdens de start van de Champions League. Ⓒ Getty Images

LISSABON - MAGNIFIQUE! Anders kan het eerste optreden van Sébastien Haller (27) in de Champions League – tegen Sporting Portugal (1-5) – niet worden omschreven. De vraag of de in de Eredivisie veel scorende spits ook goed genoeg is voor het miljoenenbal, werd door de Franse Ivoriaan in Estadio José Alvalade zelf met een luid en duidelijk ’oui, oui’ beantwoord. Binnen negen minuten legde Haller de Portugezen met twee treffers over de knie (0-2) om – na een blunder van Remko Pasveer en een prachtgoal van Steven Berghuis – ook de 1-4 en 1-5 te maken. INCROYABLE, ongelooflijk!