Bergwijn bevrijdt PSV

Natuurlijk stond de druk er vol op bij PSV, dat zondag in de directe confrontatie met Ajax had verzuimd om de titelstrijd te beslissen. En met de overwinning van de Amsterdammers bij FC Emmen (2-5) in het achterhoofd hadden de Eindhovenaren een overwinning nodig om weer aan kop te komen. Uiteindelijk lukte dat tegen PEC nog met ruime cijfers.

In de dribbel, passeeractie en uiteindelijke goal van Bergwijn na een uur spelen kwamen al die spanning en titelstress er even uit. De international van Oranje rende en schoot op zijn beurt zijn persoonlijke frustratie ook uit zijn systeem. Een doelpunt en glansrol kon Bergwijn wel weer even gebruiken na een periode zonder individuele hoogstandjes. Als je dan door teamgenoten in bepaalde, kansrijke situaties ook nog eens geregeld over het hoofd wordt gezien neemt de ontevredenheid natuurlijk toe.

„Misschien speelde het onbewust wel mee dat we door die nederlaag bij Ajax moesten winnen, maar dat moet je bij een club als PSV altijd”, wist Bergwijn. „Natuurlijk was ik blij met die goal. Daarna konden we echt vrijuit voetballen.”

"Als ik dat op de training doe, word ik onderuit geschopt"

Ook na de hervatting kwam PSV nauwelijks in de problemen. De marge van 1-0 (doelpunt Luuk de Jong) bleef link, maar Bergwijn maakte in de 62e minuut aan alle onzekerheid een einde met zijn rush vanaf de middenlijn langs de verbouwereerde Darryl Lachman. Bergwijn: „Ik zag dat daar de ruimte lag. Het zag er misschien simpel uit, maar dat was het niet. Op de training probeer ik dat ook weleens bij Pablo (Rosario, red.), maar dan word ik onderuit geschopt.”

Steven Bergwijn bekroont een indrukwekkende rush vanaf de middenlijn met de tweede PSV-goal tegen PEC Zwolle. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Door de 4-0 staat PSV weer twee punten voor op Ajax en is de achterstand wat doelsaldo betreft nu zes goals. Zondag wacht de volgende test, in Arnhem tegen Vitesse. Ajax gaat een dag eerder op bezoek bij Willem II. „Iedereen wil van ons winnen, dus we moeten naar onszelf kijken”, aldus Bergwijn. „Maar als we nog zes keer winnen, zijn we zeker kampioen. Hoe maakt in deze fase niet uit.”