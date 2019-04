Langeveld: ’Monument winnen ultieme droom’

„Ik heb goed kunnen trainen deze winter en heel het seizoen rijd ik goed. Het enige waar het eigenlijk aan ontbreekt, is een dikke uitslag”, aldus Langeveld, die als beste prestatie in dit klassieke voorjaar een twaalfde plaats in de E3 BinckBank Classic boekte. „Het zou mooi zijn als ik mijn beste uitslag in ’Vlaanderen’ en Parijs-Roubaix neerzet.”

Het is nog de vraag of de gehavende Sep Vanmarcke met Langeveld EF Education First aanvoert. „Hopelijk is hij er bij”, aldus de routinier, die na zijn derde plaats in ’Roubaix’ in 2017 het idee heeft dat hij in een grote klassieker kan meespelen voor de hoofdprijs. „Het is geen obsessie, maar het is nog altijd mijn ultieme droom om een monument te winnen. Ik geloof er ook nog steeds in dat het kan. Al acht ik mijn kans volgende week groter dan deze zondag in Vlaanderen.”

Langeveld zal dan niet alleen met de gevestigde orde, onder wie Niki Terpstra en Peter Sagan, moeten afrekenen, maar ook met de nieuwe generatie, van wie Mathieu van der Poel en Wout van Aert uitblinken. „Ik ben zelf een enorme fan van de cross en vind het fantastisch wat Van der Poel en Van Aert laten zien. Dat zijn twee enorme talenten. Ik ben eigenlijk niet verbaasd dat Mathieu Dwars door Vlaanderen won, al is De Ronde een ander verhaal. Aan de andere kant weet je niet waartoe hij allemaal in staat is.”