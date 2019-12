Marsman erkent fout: ’Niet zo slim’

„Ik heb me uitstekend vermaakt, behalve in de eerste helft”, vertelde Advocaat bij FOX Sports. „Toen gaven we te veel ruimte weg en speelden we slordig. Maar in de tweede helft vond ik het een aardige wedstrijd.”

Advocaat zag zijn ploeg na rust „gecontroleerd en dominant” spelen. „We hebben genoeg kansen gehad om de wedstrijd te beslissen.” Spits Nicolai Jørgensen verscheen kort voor tijd nog oog in oog met Vitesse-doelman Remko Pasveer, maar schoot hoog over. „Nicolai zit er tegenaan te hikken, vorige week tegen PEC miste hij ook een grote kans. Maar ik ben vooral blij dat hij weer 90 minuten heeft kunnen voetballen.”

Advocaat zag doelman Marsman al in de 11e minuut een strafschop stoppen. Die had de derde doelman van de Rotterdammers zelf veroorzaakt door Riechedly Bazoer een duw te geven. „Niet zo slim”, gaf hij toe. „Maar ik pakte de strafschop gelukkig.” Marsman keepte bij afwezigheid van Kenneth Vermeer en Justin Bijlow. „Puur genieten, ik voel me weer beetje voetballer.”

Bekijk ook: Feyenoord vergeet te winnen tegen Vitesse