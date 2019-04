Rose snakt naar einde carrière om racisme

,,Ik heb er genoeg van. Ik heb misschien nog vijf of zes jaar voor de boeg, maar ik kan niet wachten om het voetbal achter me te laten. Zoals de dingen momenteel gaan, wil ik er alleen maar uit'', betoogde Rose.

Volgens Rose wordt er veel te weinig en veel te mild opgetreden tegen racistische uitingen in voetbalstadions. ,,Landen krijgen boetes ter hoogte van een bedrag dat ik waarschijnlijk uitgeef tijdens een avondje stappen in Londen'', schamperde hij. ,,Het is een beetje een farce nu. Zonder harde sancties kunnen we niets anders verwachten.''

Rose was onlangs nog in een duel van Engeland met Montenegro in Podgorica (1-5) een van de Britse doelwitten van racistische bezoekers. Het onderzoek van de UEFA loopt nog. ,,Het enige waaraan ik toen dacht was: drie punten pakken en zo snel mogelijk wegwezen hier'', aldus Rose.