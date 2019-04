Rosario: ’Het gaat lekker dit seizoen’

De laatste vijf duels zag het middenveld bij PSV, op Rosario na, er elke keer anders uit. „Het maakt mij niet zoveel uit met wie ik samen speel. De jongens op de bank weten precies wat ze moeten doen. Dat zie je ook als ze de wedstrijd in komen. Ze schroeven het niveau alleen maar op. Dat hebben we ook nodig”, zegt Rosario, die met de ruime overwinning de pijnlijke nederlaag tegen Ajax van zondag (3-1) weer een beetje kon vergeten.

„Natuurlijk ben je teleurgesteld als je tegen tien man de wedstrijd nog verliest. Dat mag ons niet gebeuren. Uiteindelijk moet je verder. De dag erna hebben we nog even nagetreurd, maar daarna is er een streep onder gezet. Het is prettig dat we weer eens ruim gewonnen hebben. Dat geeft vertrouwen.”

Met nog zes speelronden op het programma neemt de spanning de komende weken toe. Grote vraag is hoe de relatief jonge PSV’ers met die situatie omgaan. Jongens als Rosario, Denzel Dumfries en Angeliño hebben zich nog niet eerder in deze situatie begeven. „Ik heb geen last van extra spanning. Het hoort bij het voetbal. Wij moeten ons focussen op onze wedstrijden. Dat begint nu met voor ons zondag de ontmoeting met Vitesse. Dat is nu het volgende doel”, vertelt Rosario.