Dumoulin zonder meesterknecht naar Giro

Bij een valpartij in de Ronde van Catalonië liep Kelderman eind maart een gebroken sleutelbeen op en een breuk in een nekwervel.

Kelderman onderging dinsdag een operatie aan het sleutelbeen. Volgens Team Sunweb-arts Anko Boelens gaat die genezing de goede kant op. „We moeten nu afwachten hoe snel de wervelfractuur van Wilco geneest.”

Kelderman ondergaat maandag nieuwe controles bij specialisten in het ziekenhuis in Utrecht. „Als de uitslag positief is, moet hij nog minstens vijf weken een brace dragen, wat hem helaas uitsluit van deelname aan de Giro d’Italia”, liet Boelens weten. „Verdere voorspellingen zullen afhangen van hoe het herstel verloopt. Hij moet het nu rustig aan doen en zich concentreren op zijn revalidatie.”

„Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik een groot deel van het seizoen weer moet missen. Maar nu moet ik het stapje voor stapje gaan bekijken”, liet Kelderman weten.

Vorig jaar miste Kelderman de Ronde van Frankrijk door een sleutelbeenbreuk na een val tijdens het NK wielrennen. In 2017 moest hij de strijd staken als knecht van Dumoulin in de Giro, na een botsing met een motor die stilstond langs het parcours.