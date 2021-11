De gil van de ’Queen of the Palace’: ’Ik ben zo gelukkig!’ Fallon Sherrock zet dartsfans in vuur en vlam met magistrale worp in historische zege

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Fallon Sherrock Ⓒ ANP/HH

WOLVERHAMPTON - Fallon Sherrock blijft maar schitteren op de Grand Slam of Darts, die plaatsvindt in het Engelse Wolverhampton. De 27-jarige ’Queen of the Palace’ versloeg dinsdag in haar laatste groepswedstrijd Gabriel Clemens met 5-3 en stootte als eerste vrouw ooit door naar de knock-outfase.