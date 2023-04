Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Chinees Ding Liren volgt Carlsen op als wereldkampioen schaken

15.29 uur: Ding Liren volgt Magnus Carlsen op als wereldkampioen schaken. De Chinees versloeg in Astana in de tweekamp om de titel de Rus Ian Nepomniatsjtsji. Hij won in de tiebreak de vierde rapidpartij (snelschaak), nadat de eerste drie in remise waren geëindigd.

De tiebreak was nodig omdat er na de veertiende en laatste reguliere partij nog steeds geen beslissing was gevallen. De stand was 7-7.

De Noor Carlsen besloot vorig jaar dat hij zijn titel in het klassieke schaken niet meer wilde verdedigen.

De Jong verliest finale challenger in Rome

15.19 uur: Jesper de Jong is er niet in geslaagd het challengertoernooi van Rome te winnen. De Indiër Sumit Nagal was in twee sets te sterk voor de nummer 6 van Nederland. De 22-jarige Haarlemmer staat 234e op de wereldranglijst, zijn Indiase opponent meer dan honderd plaatsen lager. De setstanden waren 6-3 en 6-2.

De Jong had op het toernooi van het op één na hoogste niveau in de eerdere rondes geen set verloren. In de kwartfinales was hij nog te sterk geweest voor de Italiaan Franco Agamenone, de nummer 2 van de plaatsingslijst.

Motorcoureur Bendsneyder blijft in Jerez buiten de WK-punten

14.17 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft zijn sterke optreden in de Grote Prijs van de Verenigde Staten geen vervolg kunnen geven. De Rotterdammer eindigde in Jerez in de GP van Spanje op zijn Kalex als zeventiende en bleef zo net buiten de WK-punten. Twee weken geleden werd hij in Texas nog derde. Dat was zijn eerste podiumplaats ooit in de Moto2-klasse.

De Brit Sam Lowes won op zijn Kalex de wedstrijd op het vermaarde circuit voor de Spanjaarden Pedro Acosta en Alonso López.

Bendsneyder was gestart vanaf de vijftiende positie. Zonta van den Goorbergh, als zeventiende gestart, eindigde als 23e.

In de Moto3 eindigde de Nederlander Collin Veijer als 23e. De zege ging naar de Spanjaard Iván Ortolá.

Italiaan Ciccone treurt om missen Giro vanwege corona

13.39 uur: De Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone kan vanwege een coronabesmetting niet deelnemen aan de Giro d’Italia. Zijn ploeg Trek-Segafredo meldt dat de ploeggenoot van Bauke Mollema nog te veel last heeft van de bijbehorende symptomen.

Ciccone testte een week geleden positief op covid. Toen was er nog sprake van lichte symptomen en bleef de hoop bestaan dat hij zaterdag 6 mei aan de start zou staan van de Ronde van Italië. Maar de klachten verergerden, waardoor Ciccone de afgelopen week niet heeft kunnen trainen. „De Giro missen breekt mijn hart, maar ik moet naar mijn lichaam luisteren”, reageerde de 28-jarige Italiaan, die al drie ritten won in de ronde van zijn thuisland.

Dit seizoen won hij al etappes in de rondes van Valencia en Catalonië. Extra pijnlijk voor Ciccone is dat de Giro dit jaar start in de Abruzzen, de regio waar hij vandaan komt.

Basketballers Denver winnen eerste duel met Phoenix in play-offs

09.46 uur: De basketballers van Denver Nuggets zijn de tweede ronde van de play-offs in de Amerikaanse profcompetitie NBA goed begonnen. In de eigen Ball Arena werd Phoenix Suns met 125-107 verslagen. De ploeg die het eerst vier overwinningen boekt plaatst zich voor de finale van de westelijke divisie. De winnaar van dat duel speelt om de titel tegen de beste ploeg van het oosten.

Denver, het beste team van het reguliere seizoen in de Western Conference, had halverwege al een riante marge opgebouwd (68-51) en heerste ook in het tweede deel. Met 34 punten was Denver-spelmaker Jamal Murray de topschutter van de partij. Naast Murray overtuigden bij de Nuggets ook Nikola Jokic (24 punten, 19 rebounds) en Aaron Gordon (23 punten). Bij de Suns was Kevin Durant goed voor 29 punten en 14 rebounds. Maandag volgt het tweede duel, opnieuw in Denver.

Beachvolleybalduo Van de Velde/Immers in halve finale Brazilië

07.58 uur: Beachvolleyballers Steven van de Velde en Matthew Immers hebben de halve finale bereikt van het Elite 16-toernooi in het Braziliaanse Uberlândia. Het koppel versloeg in de kwartfinale het Duitse duo Nils Ehlers en Clemens Wickler in drie sets: 21-23 21-19 15-10.

Van de Velde en Immers hadden zich als groepswinnaars geplaatst voor de kwartfinales. Tegen de Duitsers verloren ze nog de eerste set maar herstelden zich daarna en sloegen toe in de derde set.

In de halve finale nemen ze het op tegen Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen. De olympisch kampioenen waren in twee sets te sterk voor Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen. Ze wonnen met 21-18 21-16. Het Nederlandse duo eindigt daardoor op de vijfde plek.