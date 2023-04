Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Beachvolleyballers Van de Velde en Immers grijpen naast brons

20.29 uur: Beachvolleyballers Steven van de Velde en Matthew Immers hebben op het Elite 16-toernooi in het Braziliaanse Uberlandia naast een bronzen medaille gegrepen. Ze verloren hun wedstrijd om de derde plaats van Bartosz Losiak en Michal Bryl uit Polen: 19-21 23-21 9-15.

Van de Velde en Immers gingen in de halve eindstrijd onderuit tegen de Noren Anders Mol en Christian Sørum: 22-20 11-21 8-15. Ze speelden in Brazilië voor het eerst samen in de Elite 16, een serie toernooien in de World Beach Pro Tour.

Handballers verslaan Griekenland en gaan als poulewinnaar naar EK

19.50 uur: De handballers hebben zich met een ruime zege op Griekenland geplaatst voor het EK handbal van 2024 in Duitsland. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson won de laatste kwalificatiewedstrijd in thuisbasis Almere met 32-26. Kay Smits was topscorer met negen treffers.

Oranje eindigde met 9 punten boven Kroatië als eerste in de poule. Het betekende dat de ploeg voor het eerst als groepswinnaar naar de Europese eindronde gaat. Het wordt de derde deelname van de handbalmannen aan het EK.

De uitwedstrijd tegen de Grieken ging vorig jaar oktober nog met 32-28 verloren, maar in het Topsportcentrum van Almere toonde Nederland met zijn snelle en dynamische handbal aan dat het steeds meer tegen de Europese top aanleunt. Bij rust leidde de ploeg al met 17-11 en die marge bleef in de tweede helft behouden.

Van der Vleuten Nederlands kampioen bij springruiters

18.26 uur: Maikel van der Vleuten is zondag nationaal kampioen bij de springruiters geworden. De winnaar van de bronzen medaille bij de Olympische Spelen van Tokio was met zijn paard O'Bailey in de driedaagse van Deurne de beste. Hij verdrong op de slotdag Jur Vrieling van de eerste plaats.

Van der Vleuten was in 2014 ook al eens nationaal kampioen. Hij volgt Willem Greve op, die nu wegens een blessure ontbrak. Kim Emmen eindigde met Island VG op de tweede plaats, voor Harrie Smolders met Uricas. Vrieling viel terug naar de vijfde plaats, omdat hij in de laatste manche twee balken eraf gooide.

Volleyballers Dynamo veroveren derde landstitel op rij

16.49 uur: De volleyballers van Draisma Dynamo hebben voor de derde keer op rij de landstitel veroverd. Ze waren ook in het derde duel in de play-offs te sterk voor Active Living Orion uit Doetinchem: 1-3 (20-25 26-24 15-25 16-25).

De ploeg uit Apeldoorn nam zo een beslissende voorsprong van 3-0 in de play-offs. Dynamo kreeg de vijftiende landstitel niet cadeau. De ploeg zag al vroeg in het seizoen Tijmen Laane wegvallen met een zware blessure en in de verloren bekerfinale tegen Samen Lycurgus scheurde Ramon Martinez Gion een achillespees af.

„Zij waren onze meest ervaren spelers”, zei aanvoerder Joris Berkhout. „Maar ze bleven ons steunen met tips, die deze jonge ploeg in het veld goed hebben uitgevoerd. Het voelde daardoor alsof ze nog voor de volle 100 procent bij het team zaten.”

Coach Redbad Strikwerda was vooral trots op zijn team. „Voor mij is deze landstitel extra bijzonder omdat we een team met vijf nieuwe basisspelers hebben opgebouwd.”

Motorracer Bagnaia grijpt met zege in Spanje macht in MotoGP

16.41 uur: De Italiaanse wegracer Francesco Bagnaia heeft de vierde race van dit jaar in de MotoGP gewonnen. De regerend wereldkampioen zegevierde op zijn Ducati in de Grote Prijs van Spanje. Hij duelleerde het grootste deel van de race op het circuit van Jérez met de Zuid-Afrikaan Brad Binder (KTM), die als tweede finishte. De Australiër Jack Miller (KTM) eindigde als derde.

Bagnaia nam door zijn tweede GP-zege van dit jaar de leiding in het kampioenschap over van zijn landgenoot Marco Bezzecchi (Ducati), die acht ronden voor het einde crashte.

De race in Spanje begon onfortuinlijk voor de Portugees Miguel Oliveira. Hij werd in de eerste ronde van de baan gereden door een nogal woest inhalende Fransman Fabio Quartararo. Het leidde tot een rode vlag en een lange onderbreking. Oliveira kon de race vanwege letsel niet hervatten, Quartararo was na zijn schuiver wel in staat weer op zijn Yamaha-motor te stappen.

Binder reed na de herstart rondenlang aan de leiding, maar Bagnaia hield hem in het vizier. Op drie ronden voor het einde plaatste de Italiaan een geslaagde inhaalactie. Binder bleef tot aan de meet aandringen, maar hij kon Bagnaia niet meer van diens dertiende GP-zege afhouden.

Turner Schmidt pakt brons op rekstok in Caïro

16.33 uur: Turner Casimir Schmidt heeft bij de wereldbekerwedstrijd van Caïro het brons gepakt in de toestelfinale aan de rekstok. Het was voor het eerst dat de Amsterdammer op dat toestel een finaleplaats had veroverd. Schmidt kwam tot een score van 13,533. Het goud was voor de Oekraïner Illia Kovtun in 14,100.

Schmidt kwam ook uit in de finale op brug. Daarin werd hij zesde met een score van 13,833. Loran de Munck eindigde een plaatsje voor hem: 13,933. De winst was ook op dit toestel voor Kovtun met een score van 14,833. De Munck was zaterdag als zesde geëindigd op zijn favoriete toestel voltige.

Britse wielrenner Yates wint Ronde van Romandië

16.20 uur: De Britse wielrenner Adam Yates heeft de Ronde van Romandië gewonnen. De renner van UAE Team Emirates veroverde op de voorlaatste dag de leiderstrui en stond die op de slotdag niet meer af. De vijfde en laatste etappe, van Vufflens-la-Ville naar Genève over ruim 170 kilometer, werd gewonnen door de Colombiaan Fernando Gaviria. De renner van Movistar liet in de massasprint de Duitser Nikias Arndt en de Brit Ethan Hayter achter zich.

Yates was zaterdag de beste in de koninginnenrit, een bergetappe van Sion naar Thyon 2000. Op de slotklim liet hij de Fransman Thibaut Pinot achter zich. De 30-jarige Brit won eerder dit jaar een etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. In het eindklassement laat hij de Amerikaan Matteo Jorgenson en de Italiaan Damiano Caruso achter zich.

De Colombiaan Egan Bernal eindigde voor het eerst sinds zijn zware val begin 2022 in de top 10 van een rittenwedstrijd. De Tourwinnaar van 2019 en Girowinnaar van 2021 sloot de Ronde van Romandië af als achtste. Tot dusverre had Bernal alleen de Ronde van Baskenland (92e) uitgereden.

Voor Yates was het bij zijn eerste deelname in Romandië meteen prijs. "Een score van 100 procent, misschien moet ik hier maar niet meer terugkeren", lachte de Brit, die nu even een pauze inlast en zich dan gaat voorbereiden op de Tour de France. Daarin moet hij een belangrijke steun worden voor Tadej Pogacar, de Sloveen die momenteel herstelt van een polsbreuk. "Tadej zal op tijd fit zijn", voorspelde Yates over het herstel van de tweevoudig Tourwinnaar.

Chinees Ding Liren volgt Carlsen op als wereldkampioen schaken

15.29 uur: Ding Liren volgt Magnus Carlsen op als wereldkampioen schaken. De Chinees versloeg in Astana in de tweekamp om de titel de Rus Ian Nepomniatsjtsji. Hij won in de tiebreak de vierde rapidpartij (snelschaak), nadat de eerste drie in remise waren geëindigd.

De tiebreak was nodig omdat er na de veertiende en laatste reguliere partij nog steeds geen beslissing was gevallen. De stand was 7-7. De Noor Carlsen besloot vorig jaar dat hij zijn titel in het klassieke schaken niet meer wilde verdedigen.

„Ik ben enorm opgelucht”, sprak Ding Liren (30). „Het moment dat ik wist dat de partij was gewonnen was bijzonder emotioneel. Ik ken mezelf en weet dat het me op dit soort momenten soms even teveel wordt allemaal, dat de tranen dan komen. Het was een ongelooflijk zwaar toernooi met een zeer spannende ontknoping. Ik ben blij en dank iedereen die me heeft gesteund om tot dit succes te komen.”

Volgens Nepomniatsjtsji was het verschil in de tweekamp minimaal geweest. „Ik had meer partijen kunnen winnen dan ik heb gedaan. Er waren mooie kansen voor mij die ik heb laten liggen. Soms ging het om één of twee zetten die niet goed genoeg waren, anders was het misschien anders afgelopen. Ik denk dat ik het heb laten liggen.”

Ding Liren is de eerste Chinees die de titel wint. Geheel verrassend is dat niet. Sinds 1990 zijn al zes Chinese vrouwen wereldkampioen schaken geweest, onder wie de regerend kampioene Ju Wenjun. Bovendien is China al enkele jaren een van de toonaangevende schaaknaties en won het land in 2014 en 2018 de Olympiade, de belangrijkste landenwedstrijd in de discipline. Deskundigen zagen in Ding Liren al langere tijd iemand die tot de absolute top kan doordringen.

De Jong verliest finale challenger in Rome

15.19 uur: Jesper de Jong is er niet in geslaagd het challengertoernooi van Rome te winnen. De Indiër Sumit Nagal was in twee sets te sterk voor de nummer 6 van Nederland. De 22-jarige Haarlemmer staat 234e op de wereldranglijst, zijn Indiase opponent meer dan honderd plaatsen lager. De setstanden waren 6-3 en 6-2.

De Jong had op het toernooi van het op één na hoogste niveau in de eerdere rondes geen set verloren. In de kwartfinales was hij nog te sterk geweest voor de Italiaan Franco Agamenone, de nummer 2 van de plaatsingslijst.

Motorcoureur Bendsneyder blijft in Jerez buiten de WK-punten

14.17 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft zijn sterke optreden in de Grote Prijs van de Verenigde Staten geen vervolg kunnen geven. De Rotterdammer eindigde in Jerez in de GP van Spanje als zeventiende en bleef zo net buiten de WK-punten. Twee weken geleden werd hij in Texas nog derde. Dat was zijn eerste podiumplaats ooit in de Moto2-klasse.

De Brit Sam Lowes won de wedstrijd op het vermaarde circuit voor de Spanjaarden Pedro Acosta en Alonso López.

Bendsneyder was gestart vanaf de vijftiende positie. Zonta van den Goorbergh, als zeventiende gestart, eindigde als 23e.

Acosta kwam dankzij zijn tweede plaats op gelijke hoogte in de WK-stand na vier wedstrijden met de Italiaan Tony Arbolino die in Jerez als vierde finishte. Bendsneyder staat veertiende met 16 punten, Van den Goorbergh wacht nog op zijn eerste WK-punt.

In de Moto3 eindigde de Nederlander Collin Veijer als 23e. De zege ging naar de Spanjaard Iván Ortolá.

Italiaan Ciccone treurt om missen Giro vanwege corona

13.39 uur: De Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone kan vanwege een coronabesmetting niet deelnemen aan de Giro d’Italia. Zijn ploeg Trek-Segafredo meldt dat de ploeggenoot van Bauke Mollema nog te veel last heeft van de bijbehorende symptomen.

Ciccone testte een week geleden positief op covid. Toen was er nog sprake van lichte symptomen en bleef de hoop bestaan dat hij zaterdag 6 mei aan de start zou staan van de Ronde van Italië. Maar de klachten verergerden, waardoor Ciccone de afgelopen week niet heeft kunnen trainen. „De Giro missen breekt mijn hart, maar ik moet naar mijn lichaam luisteren”, reageerde de 28-jarige Italiaan, die al drie ritten won in de ronde van zijn thuisland.

Dit seizoen won hij al etappes in de rondes van Valencia en Catalonië. Extra pijnlijk voor Ciccone is dat de Giro dit jaar start in de Abruzzen, de regio waar hij vandaan komt.

Basketballers Denver winnen eerste duel met Phoenix in play-offs

09.46 uur: De basketballers van Denver Nuggets zijn de tweede ronde van de play-offs in de Amerikaanse profcompetitie NBA goed begonnen. In de eigen Ball Arena werd Phoenix Suns met 125-107 verslagen. De ploeg die het eerst vier overwinningen boekt plaatst zich voor de finale van de westelijke divisie. De winnaar van dat duel speelt om de titel tegen de beste ploeg van het oosten.

Denver, het beste team van het reguliere seizoen in de Western Conference, had halverwege al een riante marge opgebouwd (68-51) en heerste ook in het tweede deel. Met 34 punten was Denver-spelmaker Jamal Murray de topschutter van de partij. Naast Murray overtuigden bij de Nuggets ook Nikola Jokic (24 punten, 19 rebounds) en Aaron Gordon (23 punten). Bij de Suns was Kevin Durant goed voor 29 punten en 14 rebounds. Maandag volgt het tweede duel, opnieuw in Denver.

Beachvolleybalduo Van de Velde/Immers in halve finale Brazilië

07.58 uur: Beachvolleyballers Steven van de Velde en Matthew Immers hebben de halve finale bereikt van het Elite 16-toernooi in het Braziliaanse Uberlândia. Het koppel versloeg in de kwartfinale het Duitse duo Nils Ehlers en Clemens Wickler in drie sets: 21-23 21-19 15-10.

Van de Velde en Immers hadden zich als groepswinnaars geplaatst voor de kwartfinales. Tegen de Duitsers verloren ze nog de eerste set maar herstelden zich daarna en sloegen toe in de derde set.

In de halve finale nemen ze het op tegen Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen. De olympisch kampioenen waren in twee sets te sterk voor Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen. Ze wonnen met 21-18 21-16. Het Nederlandse duo eindigt daardoor op de vijfde plek.