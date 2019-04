Uitgelachen Price komt niet van Van Gerwen-trauma af

Michael van Gerwen is nog altijd de onbetwiste nummer één van de wereld. Ⓒ PDC

Gerwyn Price leek donderdagavond in Belfast eindelijk af te rekenen met het Van Gerwen-trauma. In vijftien eerdere ontmoetingen had de 34-jarige darter uit Wales nog nooit van de nummer één van de wereld gewonnen. Sterker nog, alle confrontaties gingen verloren. Dit keer kreeg hij in de Premier League Darts twee wedstrijdpijlen, maar hij liet die kansen op een zege onbenut. Van Gerwen knokte zich terug en sleepte er ternauwernood een gelijkspel (7-7) uit.