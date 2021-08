Virgil van Dijk lijkt klaar voor start Premier League

Van Dijk, die door een knieblessure bijna een jaar niet speelde, hield het ruim zeventig minuten vol. De wedstrijd eindigde in 1-1.

Van Dijk maakte eerder in Oostenrijk al zijn rentree bij Liverpool. De international deed dat in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC. Hij verving toen Nathaniel Phillips in de 69e minuut. Tegen Athletic Club was hij met het hoofd twee keer dicht bij een doelpunt.

Diogo Jota zette Liverpool tegen de Spanjaarden in de 13e minuut op voorsprong. Na de hervatting maakte Alex Berenguer de 1-1. Stadion Anfield was voor 75 procent bezet.

Andrew Robertson viel vlak voor rust geblesseerd uit bij Liverpool. De Schotse international ging door zijn enkel. Het is nog onduidelijk hoe ernstig het is.