Beschermde status Van Baarle in Vlaanderen

Ploegleider Servais Knaven gelooft daarom niet in één kopman. „Ik vind dat een moeilijk begrip. Ik spreek liever over beschermde renners. Een kopman is voor mij iemand die bewezen heeft dat hij er bovenuit steekt. Wij hebben een groep renners die redelijk hetzelfde niveau hebben. We pikken er twee of drie uit: Rowe, Moscon, Dylan, en ook Ian Stannard rijdt goed.”

Ook de Brit Owain Doull, de Italiaan Filippo Ganna en de Duitser Christian Knees verschijnen zondag aan de start namens Team Sky.

In de Omloop Het Nieuwsblad liep Van Baarle een breuk op in zijn middenhandsbeentje en keerde vorige week in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali terug in competitie. Knaven heeft vertrouwen in de Zuid-Hollander, die al eens vierde was in Vlaanderen. „Zijn conditie is goed, hij reed in Italië ook een leuk klassement. De Ronde is bovendien een koers waarin hij altijd goed is. Het lijkt erop dat hoe langer de koers is, hoe beter hij wordt”, aldus Knaven.

„Of dat de rest minder wordt en hij net zo goed blijft. We hebben vertrouwen in Dylan, maar komen met renners die, als ze op hun best zijn, aan elkaar gewaagd zijn. Dan moet je niet kiezen, we kunnen juist meerdere kaarten spelen.”