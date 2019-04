Allegri: ’Het ziet er goed uit voor Ronaldo’

„Het gaat beter met hem. Er zijn goede signalen vijf dagen voor de wedstrijd tegen Ajax”, liet de Italiaanse coach weten in zijn voorbeschouwing op het competitieduel zaterdag met AC Milan voor eigen publiek.

Ronaldo zal in de thuiswedstrijd tegen de Milanese subtopper normaal gesproken nog ontbreken. Hij raakte op 25 maart geblesseerd aan zijn dijbeen in de EK-kwalificatiewedstrijd van Portugal tegen Servië. Sindsdien werkt de topaanvaller toe naar het eerste duel met Ajax in de kwartfinales van de Champions League, woensdag in Amsterdam.

Ronaldo maakte zich na de interland tegen Servië (1-1) al weinig zorgen over zijn inzetbaarheid in de Johan Cruijff ArenA. „Ik ben kalm, want ik weet dat ik zonder problemen binnen een tot twee weken weer fit kan zijn”, liet hij destijds weten.

Scudetto

Met een beetje geluk kan Juventus zondagavond al een kampioensfeest vieren. Indien de ’Oude Dame’ zelf wint van AC Milan en nummer twee Napoli een dag later thuis verliest van Genoa is titelprolongatie een feit. Met nog zeven wedstrijden te spelen, is het verschil dan 21 punten. Op basis van de onderlinge resultaten, met twee overwinningen voor Juventus, is de strijd om de Scudetto dan al beslist. De kampioen in Italië was tot dusver nooit eerder dan vijf duels voor het einde van de competitie bekend.

„Wanneer we kampioen zijn, moeten we het vieren”, oordeelde Allegri. „Het is immers niet makkelijk om acht keer op rij de landstitel te winnen. Maar ik denk niet dat de beslissing al dit weekeinde valt.”

Aanvoerder Giorgio Chiellini krijgt waarschijnlijk rust tegen AC Milan. Martin Cáceres, Mattia Perin, Sami Khedira, Douglas Costa en Juan Cuadrado zijn nog niet fit. Costa is volgens Allegri weer beschikbaar voor het eerste duel met Ajax. Voor Cuadrado komt die wedstrijd nog iets te vroeg.