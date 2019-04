’Het ziet er goed uit voor Ronaldo’

„Het gaat beter met hem. Er zijn goede signalen vijf dagen voor de wedstrijd tegen Ajax”, liet de Italiaanse coach weten in zijn voorbeschouwing op het competitieduel zaterdag met AC Milan voor eigen publiek.

Ronaldo zal in de thuiswedstrijd tegen de Milanese subtopper normaal gesproken nog ontbreken. Hij raakte op 25 maart geblesseerd aan zijn dijbeen in de EK-kwalificatiewedstrijd van Portugal tegen Servië. Sindsdien werkt de topaanvaller toe naar het eerste duel met Ajax in de kwartfinales van de Champions League, woensdag in Amsterdam.

Ronaldo maakte zich na de interland tegen Servië (1-1) al weinig zorgen over zijn inzetbaarheid in de Johan Cruijff ArenA. „Ik ben kalm, want ik weet dat ik zonder problemen binnen een tot twee weken weer fit kan zijn”, liet hij destijds weten.