AZ met Wijndal en Hatzidiakos

De ene wedstrijd is de andere niet. Hield AZ-trainer John van den Brom maandag zijn kaken met betrekking tot zijn opstelling tegen Vitesse stijf op elkaar, daags voor de reis naar Doetinchem was de scheidende trainer een stuk openhartiger. Van den Brom: ,,Jullie hebben de training gezien. Het lijkt mij geen moeilijke puzzel.”

Tijdens de afsluitende training voor het duel met De Graafschap opereerde Hatzidiakos naast Ron Vlaar als centrumverdediger, terwijl Wijndal de linksbackpositie innam. Als Van den Brom zijn woord houdt, dan betekent dit de eerste basisplaats voor Wijndal (19) dit seizoen in een competitieduel. Op 4 februari 2017 maakte de linkspoot zijn debuut voor AZ in een thuiswedstrijd met PSV. Met 17 jaar en 68 dagen was Wijndal de jongste debutant ooit in de Alkmaarse hoofdmacht.