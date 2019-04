Nieuw Premier League-record: ruim 300 miljoen euro voor zaakwaarnemers

Dat is een groei van ongeveer 57 miljoen euro ten opzichte van het seizoen 2017-2018. Dat meldt Transfermarkt.

Commissie

Opvallend is dat de commissie aan spelersmakelaars in het seizoen 2018-2019 flink is gestegen, terwijl het totaal uitgegeven geld van clubs aan spelers juist met 582 miljoen euro is gedaald.

Liverpool

Supporters zijn vaak in ’shock’ als ze de astronomische bedragen zien die gemoeid zijn bij het versterken van het elftal met nieuwe spelers. Een van de grootste ’boosdoeners’ in dit verhaal is Liverpool. De club van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum haalde dit seizoen onder andere Fabinho (45 miljoen), Alisson Becker (62,5 miljoen), Naby Keita (60 miljoen) en Xherdan Shaqiri (14,7 miljoen) naar Liverpool.

In totaal gaven The Reds zo’n 190 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, daarvan ging een slordige 51 miljoen euro naar spelersmakelaars.

Top vijf

Deze vijf Premier League-clubs - gebaseerd op cijfers van Transfermarkt - gaven het meeste geld uit aan tussenpersonen en spelersmakelaars. Eerste kolom uitgegeven bedrag aan nieuwe spelers, tweede kolom commissie aan zaakwaarnemers.

1. Liverpool: 190 miljoen - 51 miljoen

2. Chelsea: 220 miljoen - 31 miljoen

3. Manchester City: 80 miljoen - 28 miljoen

4. Manchester United: 86 miljoen - 24 miljoen

5. Everton: 104 miljoen - 22 miljoen