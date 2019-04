Van Bommel verrast door duel Oranje-vrouwen

Met name de tweede treffer van Steven Bergwijn sprong in het oog. ,,Het was een mooie goal en ik ben blij voor Steven dat hij scoorde. Op dat moment voel ik me zelf ook even meer speler dan trainer”, doelde Van Bommel op zijn vreugde-explosie langs de lijn.

,,Steven maakt een mooie ontwikkeling door. Hij is heel stabiel. Ik ken hem al langer, bij mij speelt hij altijd. Hij is een speler die iets extra’s heeft en die wedstrijden kan kantelen en beslissen op momenten dat je het niet verwacht.”

Van Bommel wil zich niet verschuilen achter het feit dat Vitesse twee dagen langer de tijd heeft om zich voor te bereiden op het duel van zondag in de Gelredome, waar PSV overigens nog nooit verloor. Vrijdagavond spelen ook de Oranje-vrouwen daar nog een oefenwedstrijd tegen Mexico.

,,Meen je dat? Dat wist ik niet. Maar ik neem aan dat ze bij Vitesse goede groundsmen hebben”, aldus Van Bommel. ,,En die twee dagen extra, dat is best wel veel. Maar wij hebben voor de winterstop ook vaak maar een paar dagen vrij gehad tussen wedstrijden in.”

