Michael van Gerwen maakt indruk bij herstart Premier League Darts

Bijna een half jaar geleden stond de laatste Premier League-ronde, voordat het coronavirus alles lamlegde, nog op de rol in een volle zaal in Liverpool. Onder het toeziend oog van duizenden toeschouwers won Van Gerwen destijds van Gerwyn Price.

Nu ruim vijf maanden verder is alles anders. De organisatie PDC schrapte veel speellocaties, waaronder die van het Rotterdamse sportpaleis in Ahoy. Onlangs werd besloten om in twee blokken van respectievelijk zes én vier aaneengesloten speelavonden de Premier League in Milton Keynes zonder publiek te vervolgen. De finaleronde wordt vervolgens op 22 oktober in de O2 Arena in Londen gespeeld.

Wisselvallige reeks Van Gerwen

Van Gerwen kende voor de coronabreak een wisselvallige reeks in de prestigieuze competitie. Van de zes wedstrijden werden er vier gewonnen en gingen er twee verloren. Daardoor stond hij tot aan dinsdagavond met één puntje verschil op een voorlopige tweede plek achter koploper Glen Durrant. De 31-jarige Brabander heeft inmiddels weer enkele toernooien afgewerkt, dat was met wisselend succes. In de meerdaagse Summers Series in juli was hij de twee keer de eindwinnaar bij de in totaal vijf vloertoernooien. Een maandje geleden ging hij bij het majortoernooi World Matchplay echter in de achtste finales verrassend en hard (4-11 in legs) onderuit tegen Simon Whitlock.

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

Bij die partij was volgens Van Gerwen „alles slecht”. Met een gemiddelde van 90,8 zakte hij door zijn eigen ondergrens. Tegen Cross, de wereldkampioen van 2018, opende de Nederlander scherp door in de eerste leg bij zijn eerste poging meteen dubbel 4 uit te gooien. Twee legs later ging het finishes, ook een probleem tegen Whitlock, hem beduidend minder af. Hij hielp vijf kansen om zeep en zag Cross de eerste break (1-2) van de wedstrijd plaatsen. Al werden die missers vrij snel door Van Gerwen onschadelijk gemaakt, aangezien hij de aansluitende beurt van zijn Britse opponent afsnoepte.

Uitstekend gemiddelde Van Gerwen

Van Gerwen zette vervolgens de toon. Na een 1-2 achterstand won hij zo zes legs op rij en dat leverde hem de verdiende 7-2 overwinning op. Zijn eindgemiddelde van 103,37 was meer dan uitstekend. De score van 89,48 was daarentegen ronduit teleurstellend. Van Gerwen heeft na zeven wedstrijden nu tien punten en staat daarmee nu op de eerste plek. Durrant kan later op dinsdagavond bij een overwinning op Peter Wright de koppositie weer overnemen.

Programma & uitslagen