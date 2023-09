PSV beleeft recordwindow: Eindhovenaren kopen voor 55 miljoen euro in

EINDHOVEN - PSV haalde op de dag van het 110-jarig bestaan het Guiness Book of Records met de langdurigste sponsorovereenkomst tussen een sportclub en een bedrijf (Philips) ter wereld, maar deze zomer zette ook technisch directeur Earnest Stewart een record neer. De nieuwe technische baas kocht voor zo’n 55 miljoen euro in en dat is nooit eerder vertoond in de 110-jarige historie van de Eindhovense club.

Earnest Stewart, technisch directeur PSV Ⓒ ANP/HH