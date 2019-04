Verstappen wil meer: ’Hopelijk kunnen we het gat dichten’

Het Formule 1-circus strijkt volgende week neer in Shanghai, waar de Grand Prix van China wordt gereden. Verstappen kijkt ernaar uit om weer in de auto te stappen. „De Chinese Grand Prix is een echt racecircuit, want er zijn veel mogelijkheden voor inhaalacties. Hopelijk wordt het een spannende race”, aldus de Red Bull-coureur, die momenteel de derde plek bezet in het kampioenschap achter de mannen van Mercedes.

Gevecht

Bij de eerste Grand Prix van het jaar in Melbourne eindigde de 21-jarige Limburger als derde. De daaropvolgende race greep Verstappen net buiten de top drie. „We verdienden geen podium”, zei hij gefrustreerd na zijn vierde plaats in Bahrein.

Bekijk ook: Verstappen loopt podiumplek mis door safetycar

In China hoopt Verstappen het Ferrari en Mercedes weer wat moeilijker te maken. „Over het algemeen biedt Shanghai veel mogelijkheden om het gevecht aan te gaan en inhaalacties te plaatsen.”

Gat dichten

Om een goed resultaat neer te zetten moet er nog wel het een en ander verbeteren in de ogen van de vijfvoudig Grand Prix-winnaar. „We hebben in Bahrein belangrijke punten gescoord en het resultaat gemaximaliseerd, maar er valt nog steeds veel te leren over de auto. We zijn druk geweest op de fabriek en hopelijk kunnen we het gat in China dichten”, zegt Verstappen, die in Shanghai het tienjarige jubileum van de eerste racewinst van Red Bull viert. „Hopelijk kunnen we er een mooie show van maken.”