’Barney had bij zijn beslissing moeten blijven’

De 61-jarige Engelsman, in 1995 verliezen finalist bij het wereldkampioenschap van de PDC, zegt in gesprek met Sky Sports: „Ik vind persoonlijk dat Van Barneveld bijn beslissing had moeten blijven. Er is niets in zijn spel dat erop duidt dat hij kan terugkomen.”

Van Barneveld kreeg vorige week in Ahoy twee keer een pak slag in het kader van de Premier League. Op woensdag nam Daryl Gurney hem te grazen: 7-1. Een dag later bleek Michael van Gerwen veel te sterk. Een geknakte Barney moest er opnieuw met 7-1 aan geloven.

Na de laatste afstraffing vertelde de 51-jarige Hagenaar dat hij er klaar mee was en er direct mee stopte. Een dag later kwam de vijfvoudig wereldkampioen terug op die beslissing. Het doel voor de Nederlander is nog altijd het WK bereiken.

Harrington vreest een pijnlijk afscheid voor Van Barneveld, die sinds het WK bijna zonder uitzondering een matige indruk maakt. „Ik zou het vreselijk vinden om Van Barneveld het hele jaar kansloze nederlagen te zien lijden. Dat zou niet mooi zijn.”

