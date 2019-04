Marko: ’Toto blijft Max maar bellen’

„Toto Wolff (teambaas Mercedes, red.) blijft Max en Jos maar bellen”, zegt Helmut Marko, Red Bull-adviseur, tegen Autobild. „Dat doet hij al maanden, maar ik blijf er rustig onder. Daar zorgen de clausules in het contract van Max wel voor. Daarnaast voelt hij zich comfortabel bij ons. Wanneer we hem een auto leveren waar hij kampioen mee kan worden, dan weet ik zeker dat hij blijft.”

Bahrein

Van die kampioenswagen was in Bahrein weinig te zien, weet Marko. Verstappen eindigde weliswaar vierde, maar de Red Bull-bolide moest het qua snelheid en kracht flink afleggen tegen Ferrari en Mercedes.

Downforce

„Die verliep goed”, zegt Marko over de testsessie van Red Bull in Bahrein. „We hebben de problemen die wij tijdens het raceweekend ondervonden ontdekt en we kunnen nu concreet actie ondernemen. Het komt er eigenlijk op neer dat onze auto meer downforce nodig heeft.”

Volgende week staat de Grand Prix van China voor de deur. Pas dan kunnen Red Bull en Marko zien of de aanpassingen aan de auto een positieve werking hebben op het resultaat. Voorlopig maakt Red Bull nog pas op de plaats en staat de renstal uit Oostenrijk derde in de constructeurstitel, achter koploper Mercedes en naaste achtervolger Ferrari.