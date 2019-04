Devolder: ’Ronde winnen was mijn levensdoel’

„Jullie zijn de eersten die mij hieraan herinneren. Ja, eigenlijk is dat wel bijzonder. Je rijdt met renners als Peter Sagan en o.a. Greg van Avermaet die grote palmaressen bij elkaar hebben gefietst. Dan sta je er niet bij stil dat jezelf de enige bent die de Ronde vaker dan een keer heeft gewonnen. Vroeger had je nog Tom Boonen en Fabian Cancellara, maar die zijn er nu al een paar jaar tussenuit. De Ronde van Vlaanderen is altijd mijn lievelingskoers geweest. Eigenlijk was dit mijn ultieme droom. Die Ronde stat boven alles. Zeker voor een Vlaming. Ik ben trots dat ik die klassieker twee keer achter elkaar heb gewonnen. Dat betekent toch wel iets. Ergens was het altijd mijn levensdoel om die koers te winnen.”

„Vroeger keek ik torenhoog op tegen iemand die de Ronde van Vlaanderen had gewonnen. Dat was het summum, iets onbereikbaars. Als je het zelf heb gewonnen, dan sta je er niet meer bij stil wat je hebt gepresteerd. Ik ben niet iemand die terug kijkt, maar eerder vooruit kijkt. Steeds op weg naar het volgende doel. Misschien moet ik er wat meer bij stilstaan wat ik allemaal gepresteerd heb. Je geniet soms te weinig van je prestaties. Als die zege eenmaal binnen is, lijkt het normaal. Twee à drie dagen later zit je in een nieuwe koers en ben je weer vertrokken. Het leven gaat door. Al besef ik wel dat niemand mij die twee zeges meer afneemt.”

Het zijn overwinningen die zijn leven zeker hebben gekleurd, maar niet hebben veranderd. „Ik ben bescheiden van aard”, vervolgt Devolder. „Dé Ronde is hetgeen waarvoor ik ben gaan koersen. Maar het dagelijkse leven gaat na zo’n overwinning gewoon verder. De eerste tijd word je er veel op aangesproken, maar ook dat vervaagt met de tijd. Ik ben zeker niet iemand die die aandacht nodig heeft. Ik leef het liefst zo anoniem mogelijk. Ik hou van de rust. Zelfs op de feesten die speciaal voor mij georganiseerd werden na overwinningen zocht ik naar een moment dat ik zo snel mogelijk uit de drukte kon ontsnappen. Het liefst geniet ik in alle rust van zo’n succes.”

