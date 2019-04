Betsema op doping betrapt

Betsema is voorlopig door de internationale wielerunie UCI, die het bericht vandaag bekend maakte, geschorst. Zij kan nog een B-staal aanvragen.

De 25-jarige Texelse kende een uiterst succesvolle winter met diverse zeges waaronder de Wereldbeker in Koksijde. Op het EK in Rosmalen werd zij knap derde. Betsema heeft een jonge zoon en dochter, waardoor het uiterst knap is dat ze de topsport met het moederschap kan combineren.

In Hoogerheide testte zij positief op een Adverse Analytical Finding test, ook wel een analyse waaruit de aanwezigheid van verboden stoffen of middelen blijkt Het aangetroffen middel komt van buiten het lichaam, meldt de UCI. Betsema noemt zichzelf Denies overseas, een verwijzing naar het waddeneiland Texel waar ze vandaan komt.

Het onafhankelijk dopingorgaan Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) voerde de controle in opdracht van de UCI uit.