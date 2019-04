Mathieu van der Poel in het spoor van pa

Mathieu van der Poel in actie tijdens de 74e editie van Dwars door Vlaanderen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Ver voordat iemand ook maar kon bevroeden dat Mathieu van der Poel dit weekend tot de favorieten behoort in de Ronde van Vlaanderen, was vader Adrie al een grote meneer in het veld en op de weg. In 1986 pakte Van der Poel senior de zege in ’Vlaanderens Mooiste’. De grote vraag die rondzingt is of ’Matje’ morgen in de voetsporen kan treden van zijn 59-jarige vader? „Conditioneel is hij goed, maar de vraag is of hij die afstand aan kan”, is Adrie gereserveerd, om daar vervolgens aan toe te voegen. „Alles moet meezitten, en dan weet je het bij hem nooit.”