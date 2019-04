Betsema vecht schorsing aan: ’Ik ben ontgoocheld’

„Ik ben ontgoocheld, want ik ben absoluut onschuldig. Ik ga dit aanvechten en zal een contra-expertise aanvragen”, zegt ze tegen de NOS.

De leiding van Marlux-Bingoal (waar Betsema in februari haar contract verlengde tot medio 2023) wacht de uitslag daarvan af. „Bij contacten tussen het management en de renster ontkende Denise Betsema de feiten volledig. In afwachting van het resultaat van het B-staal en het verdere verloop van de UCI-procedure, is door het management besloten Denise Betsema op non-actief te zetten.”

Verdere stappen

De Nederlandse wielerbond KNWU wacht verdere stappen van de UCI af, staat in een schriftelijke reactie. Betsema testte positief na de wereldbekerwedstrijd van eind januari in Hoogerheide, meldde de internationale wielerunie UCI.