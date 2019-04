’Luuk de Jong is met zijn hoofd een internationale topper’

Luuk de Jong juicht nadat hij PSV koppend op 3-0 tegen PEC Zwolle heeft gezet. Ⓒ BSR/Socrates

ARNHEM - Het bezoek aan Vitesse is een van de lastige hobbels die PSV moet zien te nemen op weg naar het kampioenschap. Het team van trainer Leonid Slutsky opereert weliswaar wisselvallig en traditioneel heeft PSV weinig problemen in de Gelredome, waar Vitesse zelfs nog nooit gewonnen heeft van de Eindhovenaren, maar toch geloven ze in Arnhem in een stunt. „Als wij het niveau halen van de tweede helft tegen AZ dan kunnen wij een bijzonder resultaat halen tegen PSV”, aldus Slutsky.