Video: Eindhovense ’Branco’ doet zijn naam eer aan...

De middenvelder van de Brabanders keek met zijn elftal na een half uur spelen tegen MVV tegen een 0-1 achterstand aan, toen Van den Boomen zijn roemruchte Braziliaanse naamgenoot maar eens een eer bewees.

Met een magnifieke vrije trap van grote afstand knalde Van den Boomen de gelijkmaker op het scorebord, en herhaalde daarmee het kunststukje van de Braziliaanse Branco. Die velde in de kwartfinale van het WK 1994 het vonnis over het Nederlands elftal, door Ed de Goeij met een rake vrije trap te kloppen en Oranje daarmee uit te schakelen.

Een klein jaar later werd in Eindhoven de kleine Branco van den Boomen geboren, die vrijdagavond liet zien ook aardig wat kracht in zijn voeten te hebben. Enige verschil: de ’oude’ Branco vuurde met links, waar Van den Boomen met rechts raak schoot.