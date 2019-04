Video: Boëtius straft keepersblunder knap af

Er waren bij het duel tussen FSV Mainz en FC Augsburg een kleine twintig minuten gespeeld, toen de doelman van de bezoekers een terugspeelbal pardoes in de voeten van Boëtius schoof.

Tweede competitiegoal

De oud-Feyenoorder bedacht zich geen moment en trof met een geplaatst schot van zo’n dertig meter knap doel. Het was pas de tweede competitiegoal van Boëtius voor Mainz, nadat hij eerder in oktober al had gescoord tegen Bayern München.

Vijf minuten later gaf Boëtius de assist bij de 2-0 van Jean-Philippe Mateta.

