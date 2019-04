Twente loopt opnieuw averij op in titelstrijd

De ploeg van trainer Marino Pusic ging op eigen veld verrassend met 0-1 onderuit tegen laagvlieger FC Dordrecht. Daniël Breedijk werd vlak voor rust de matchwinnaar door uit een corner te scoren. Na een reeks van vijftien duels waarin de Enschedeërs zonder nederlaag bleven, was dit al de tweede opeenvolgende nederlaag in vijf dagen. Afgelopen maandag verloren de tukkers ook al (ruim) bij RKC Waalwijk met 4-1.

Sparta

Eerste achtervolger Sparta had bij winst de achterstand kunnen terugbrengen naar vijf punten, maar ook de formatie van Henk Fraser kon niet winnen. Op bezoek bij FC Den Bosch kwamen de Rotterdammers niet verder dan 1-1, waarbij de gelijkmaker van Lars Veldwijk (via de Bossche verdediger Stefan Velkov) ook pas in blessuretijd viel. De Rotterdammers staan daardoor nog altijd op zeven punten van koploper FC Twente, met nog vijf duels te gaan.

Go Ahead Eagles

Nummer 3 Go Ahead Eagles won in eigen huis met 1-0 van Jong AZ (doelpunt Istvan Bakx) en kwam daarmee op vijf punten van Sparta. FC Den Bosch heeft als nummer 4 nu een achterstand van zeven punten op Go Ahead Eagles.

In de strijd om de vierde periodetitel deed Almere City FC het weer goed. De club uit Flevoland won met 2-0 bij Jong FC Utrecht. Almere won tot nu toe alle wedstrijden van de vierde periode en gaat daarin alleen aan kop.

Telstar in vorm

Het steeds beter presterende Telstar won van SC Cambuur, de ploeg die ook in vorm is. In de vijf voorgaande wedstrijden haalde Telstar dertien punten en Cambuur twaalf. In Velsen werd het 4-2 voor Telstar.

Uitslagen Keuken Kampioen Divisie:

FC Den Bosch - Sparta Rotterdam 1-1

Go Ahead Eagles - Jong AZ 1-0

Helmond Sport - Jong Ajax 1-3

MVV - FC Eindhoven 1-1

Roda JC - RKC Waalwijk 0-0

Telstar - SC Cambuur 4-2

TOP Oss - FC Volendam 0-0

FC Twente - FC Dordrecht 0-1

Jong FC Utrecht - Almere City 0-2

Stand aan kop:

1. FC Twente 33-72 (64-31)

2. Sparta Rotterdam 33-65 (70-35)

3. Go Ahead Eagles 33-60 (58-44)

4. FC Den Bosch 33-56 (57-42)

5. Jong PSV 32-54 (67-53)

6. Almere City 33-53 (51-50)