VIDEO Pinot krijgt in Tour klap in gezicht van Trek-verzorger

Het is voorlopig nog niet de Tour van Pinot. De Fransman kreeg de voorbije dagen al af te dealen met heel wat pech en ook deze zaterdag was hij weer slachtoffer van pech. Nadat de Fransman bergop al tegen het asfalt ging, ging het niet veel later ook een tweede keer mis.

Net nadat hij de aansluiting met het peloton terug het gemaakt, kreeg de Fransman op klungelige wijze een bevoorradingszakje van een verzorger van Trek-Segafredo in het gezicht, evenals diens vuist. Pinot moest zichtbaar even bekomen van de klap en moest zo voor de tweede keer in de achtervolging.

Bron: Het Nieuwsblad