Oranje-vrouwen verslaan Mexico op weg naar WK

Oranje kon wel weer eens een overwinning gebruiken na de tegenvallende resultaten bij de strijd om de Algarve Cup, een maandje geleden. De voetbalsters verloren twee keer en kwamen alleen tegen China (1-1) tot scoren. Wiegman gebruikte het oefentoernooi in Portugal om wat dingen uit te proberen, maar tot veel nieuwe inzichten kwam ze niet. Tegen Mexico verscheen een groot deel van het elftal dat in 2017 de Europese titel veroverde weer aan de aftrap.

Beoogde WK-team

De plek van de langdurig geblesseerde centrumverdedigster Stefanie van der Gragt is overgenomen door Dominique Bloodworth. Jill Roord mocht het tegen de nummer 26 van de wereld proberen op de plek van rechtshalf Jackie Groenen, die na een uur spelen alsnog in het veld kwam. Groenen is normaal gesproken zeker van een basisplaats. Ruim twee maanden voor de openingswedstrijd op het WK tegen Nieuw-Zeeland lijkt Wiegman haar beoogde basisteam al grotendeels weten. Alleen onder de lat staat ze voor een lastige keuze: Sari van Veenendaal of Loes Geurts? Tegen Mexico kreeg Van Veenendaal weer de kans. De reservekeepster van Arsenal deed dat met de aanvoerdersband om haar bovenarm.

Op de eerste vrouweninterland ooit in Arnhem kwamen zo’n 25.000 toeschouwers af. De veelal jeugdige fans zagen Shanice van de Sanden in de openingsfase twee keer de lat raken. In de 24e minuut viel de openingstreffer alsnog. Een gekraakt schot van Roord belandde voor de voeten van Miedema, die haar 56e doelpunt in de nationale ploeg kon maken. Kort voor rust schoot Martens van afstand de 2-0 binnen. Voor de Limburgse linksbuiten, die voor de wedstrijd werd gehuldigd vanwege haar 100e interland, betekende het haar 41e treffer in Oranje.

Gemiste kansen

In de tweede helft verzuimde de ploeg van Wiegman de score op te voeren. Onder meer Martens (kopbal over), Miedema (tikte een voorzet net naast) en opnieuw Martens (redding keepster op afstandsschot) slaagden er niet in te scoren. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman oefent dinsdag opnieuw, dan voor het eerst in Alkmaar, tegen Chili.