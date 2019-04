Salah wijst Liverpool de weg naar belangrijke zege

Shane Long zette de thuisploeg verrassend op voorsprong in de 9e minuut. Virgil van Dijk liet de spits lopen om de plots vrijstaande Pierre-Emile Højbjerg af te stoppen. Van Dijk was te laat, de Deen kopte door en Long scoorde. Nog voor rust werd het 1-1 door een kopbal van Naby Keita.

Lange sprint

Georginio Wijnaldum werd na een klein uur naar de kant gehaald, waarna Salah tien minuten voor tijd Liverpool weer op voorsprong zette. De Egyptenaar kreeg de bal op eigen helft en stoomde op richting het vijandelijke doel. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot Salah in de lange hoek raak. Het betekende het vijftigste doelpunt van Salah in de Premier League, terwijl hij lange tijd niet had gescoord. Henderson besliste even later de wedstrijd.

Koploper Liverpool heeft na 33 wedstrijden 82 punten, twee meer dan Manchester City, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. De ploeg van trainer Pep Guardiola heeft een vrij competitieweekend, omdat het zaterdag de halve finale van de FA Cup speelt tegen Brighton & Hove Albion.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League