Materiaalpech bij Jackie Groenen: ’Mijn sponsor kan aan het werk’

„Door een blessure heb ik drie, vier weken niet gespeeld. Ik ben nu weer langzaam aan het opbouwen”, verklaarde Groenen haar reservebeurt in Arnhem. De middenveldster van de Duitse club FFC Frankfurt kwam na een uur binnen de lijnen en liet zich meteen zien met een slim steekpassje.

„Het is moeilijk om in te vallen. Als je start, heb je meteen het goede gevoel. Maar ik heb nog wel een paar dingen kunnen laten zien.” Ruim twee maanden voor de start van het WK begint het elftal van Sarina Wiegman langzaam vorm te krijgen. „We zijn goed op weg. In voetballend opzicht zijn we verder dan voor het EK van 2017, maar het is afwachten hoe de puzzelstukjes precies in elkaar gaan vallen.”

De oefeninterlands tegen Mexico en Chili (dinsdag) zijn volgens Groenen goede graadmeters voor het komende WK. „Het zijn fysiek sterke ploegen, ze zitten er kort op. Die Mexicanen hebben zelfs m’n schoen kapot gemaakt! Mijn sponsor kan dus weer aan het werk.”